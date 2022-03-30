北市本土增4例 與台中婚宴、中和公寓群聚有關

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北市30日新增4例COVID-19本土病例，有1人與新北中和某公寓確診者在同一中心洗腎。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）北市今新增4例COVID-19本土病例，有2人到台中參加婚宴後確診，1人與新北中和某公寓確診者在同一中心洗腎；1人為日前確診雇主的女兒。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布北市新增4例本土案例。

其中，松山區確診的移工及其雇主及雇主女兒（案23267），柯文哲表示較有可能是家戶感染，但3人Ct值相近、無法判斷誰先感染，也因此找不到源頭。案23267就讀某高職，已匡列40人居家隔離、採檢464人全陰性。

另一案為中正區個案23180，與新北中和某公寓群聚確診者案23074，在同一間中心洗腎，匡列有接觸的工作人員1人、病患4人居家隔離。

另2案北市本土案例為北投區個案23266、信義區個案23268，副市長黃珊珊補充，兩人皆有至台中歌劇院參加婚宴，目前疫調中。（編輯：張銘坤）1110330

（台北市政府提供）