指揮中心公布中和確診門牌惹議 衛福部致歉

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（中央社記者郭建伸台北30日電）指揮中心公布中和確診個案時透露詳細樓層地址，民進黨立委江永昌質疑作法超出確診資料個案發布原則，甚至報錯門牌。衛生福利部次長李麗芬備詢表示，衛福部會更加謹慎，號碼誤植造成民眾困擾感到很抱歉。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性侵害犯罪防治法及兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案，衛福部長陳時中上午因出席防疫會議，9時40分後就向委員會請假。

出身新北市中和選區的江永昌質詢指出，從開始有疫情後都沒有公布個案詳細地址、染疫群聚校園，但昨天陳時中為解釋群聚個案，就說出「巷、弄、號、層」。

李麗芬表示，陳時中說明時提到巷、弄、號、層，這不是完整地址，雖然過去沒公布防疫旅館地址、名稱，但會提到防疫旅館相對位置，希望藉此讓民眾有警覺心；陳時中下午也會就此完整說明。

江永昌說，社會上有不同聲音，有人認為公布越詳細就有助防疫，但也有人認為防疫仍要尊重人權隱私。

江永昌指出，根據指揮中心確診資料個案發布原則，個案完整地址不公開；指揮中心昨天雖沒公布路名街道，但巷弄號層只要民眾上網查就知道，甚至門牌號碼還報錯，要求指揮中心跟衛福部應給個交代。

李麗芬表示，謝謝立委提醒，衛福部會更加謹慎，對於號碼誤植造成民眾困擾感到很抱歉。

江永昌嘆氣表示，就看衛福部如何修正彌補，希望態度要表示出來。（編輯：蘇龍麒）1110330