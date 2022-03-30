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疫情80/300

侯友宜：中和區擴大篩檢2陽性 與公寓群聚有關

2022/3/30 09:22（3/30 11:26 更新）
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新北市長侯友宜30日表示，中和區持續篩出2例COVID-19陽性個案。圖為中和社區內機動快篩站。（中央社檔案照片）
新北市長侯友宜30日表示，中和區持續篩出2例COVID-19陽性個案。圖為中和社區內機動快篩站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市長侯友宜今天表示，廣篩是永遠不變防疫策略，中和區持續篩出2例COVID-19陽性個案，疫調掌握傳播鏈與中和公寓群聚有關，鼓勵民眾以快篩與社區篩檢站迎戰。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議上午舉行，市長侯友宜聽取衛生局長陳潤秋、民政局長柯慶忠、經濟發展局長何怡明的防疫報告。

侯友宜接受聯訪表示，中和某公寓發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，為有效阻斷隱形傳播鏈，民眾若懷疑曾與確診者公共足跡有接觸，可到中和區景福市民活動中心機動篩檢站、全市31處社區篩檢站篩檢。

侯友宜說，景福市民活動中心機動篩檢站、雙和醫院社區篩檢站，昨天共篩檢377名，篩出2名女性陽性個案，相關疫情調查、匡列，持續進行，都與同棟公寓有所接觸與關連性。

侯友宜說，中和公寓群聚原先有2人尚未接受篩檢，警政署透過系統已尋獲失聯者，篩檢後為陰性，也會釐清失聯原因，希望日後有清空大樓時，民眾配合防疫作為。侯友宜說，這棟公寓群聚的感染源是人的因素或環境接觸因素仍在釐清。

他說，除提升篩檢能量以防堵隱形傳播鏈，清明節對防疫是相當大挑戰，市民千萬不可放鬆，公部門更應該率先做到。防疫雖無法清零，但地方政府仍依防疫計畫執行，去年新北發生384例確診，都有辦法面對，如今啟動「平寧計畫」持續防疫與疫調，防堵傳播鏈，面對問題不要怕，才能快速解決。

柯慶忠表示，因疫情升溫，宗教場所辦活動需提報防疫計畫，不可以鑽轎腳與搶轎；清明祭祖則希望戶外分流祭拜。

何怡明說，經發局在3月28日鼓勵公司員工施打第3劑疫苗，員工30人以上企業，經發局會媒合衛生局請醫療機構到場接種。（編輯：方沛清）1110330

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