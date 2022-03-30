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疫情82/300

北市高職班級、國小附幼停課 2生確診疫調市府下午說明

2022/3/30 09:02（3/30 10:39 更新）
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台北市高職生、國小附設幼兒園生確診，市府30日下午說明。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台北市高職生、國小附設幼兒園生確診，市府30日下午說明。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）本土COVID-19疫情延燒，台北市今天有1名高職學生確診，校方已緊急宣布同班級停課；另有1名國小附設幼兒園學生確診，全園停課。市府表示，將在下午記者會說明。

台北市中山區某高職校長向中央社記者表示，昨天聽到有學生家屬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、學生被匡列居家隔離後，就趕快舉行緊急防疫會議，已要求這名學生同班級先預防性停課，目前仍不斷跟教育局、衛生局保持密切聯繫。

中正區某國小附設幼兒園指出，1名學生因為曾與確診者接觸，昨天已先請假未到校。經通知學生確診後，已在昨晚開會討論，決議全園停課到4月7日，至於是否安排篩檢，會由教育局、衛生局評估。

此外，大安區某國小今天有也30名師生預防性停課，校長說明，4年級有1個班級的老師確診，已請同班級及相關接觸者在家等候疫調通知，這名老師警覺性很高，因住在新北市中和區某社區，自覺身體不舒服，週一就先請假沒來上班了。

台北市政府表示，已掌握相關訊息，疫調工作仍在進行中，將在下午舉行記者會說明。（編輯：郭諭儒）1110330

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