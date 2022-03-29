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北市公布7確診者足跡 曾到鼎泰豐復興店、京站等

2022/3/29 19:54（3/29 20:03 更新）
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台北市衛生局29日晚間公布外縣市COVID-19確診者足跡。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局29日晚間公布外縣市COVID-19確診者足跡。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市衛生局今天晚間公布7名外縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含搭乘捷運、到過南港展覽館、誠品生活武昌店、微風台北車站、京站時尚廣場等。

台北市衛生局今天晚間公布，新北三重女業務相關個案（案23084）曾去過南港展覽館、一千零一夜廚房、吉園葡花園野菜餐廳等；彰化縣夫妻（案23078、案23079）曾去過統一超商德瑞門市。

衛生局表示，台東關山50多歲女性（案23029）在搭乘台鐵到台北市後，曾搭捷運、到過誠品生活武昌店、微風台北車站、京站時尚廣場等；永和家管（案23076）曾搭乘捷運及公車，到過日明耀中西醫聯合診所、台灣大學小福廣場等。

衛生局指出，新北中和某公寓相關個案（案23073）曾搭乘捷運，並到過中埔山登山步道口、MINI台北汎德展示中心、7-11統佳門市等；汐止大同3C福德門市職員（案22731）曾搭乘1062路客運並到過鼎泰豐復興店。

衛生局說明，已通知相關場域清消，提醒自覺可能接觸確診者的民眾進行自主健康監測。（編輯：張銘坤）1110329

（台北市衛生局提供）
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