彰化確診夫妻曾到苗栗 足跡生技公司、牛肉麵店

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彰化一對確診夫妻24日曾到苗栗縣後龍鎮一家生技公司開會、牛肉麵店用餐。（苗栗縣政府提供）

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國內今天新增33例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中彰化一對確診夫妻24日曾到苗栗縣後龍鎮一家生技公司開會、牛肉麵店用餐，苗栗縣府公布足跡進行後續防疫作為。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，彰化縣本土確診者，案23078（33歲男性）及案23079（33歲女性）為一對夫妻，曾於24日上午10時30分到後龍鎮台灣花卉生物技術股份有限公司開會，中午到後龍牛師父御膳牛肉麵用餐。

縣府指出，2名確診者昨天上午因有症狀，就醫快篩陽性後，由當地衛生局安排採PCR陽性確診，其中丈夫CT值15.8、妻子CT值23.1，均具傳染風險，縣府防疫團隊昨晚接獲彰化縣通知後，立即啟動相關疫調及匡列。

縣府表示，2處確診者足跡接觸者共採檢10人，連夜進行PCR檢驗結果，花卉公司7人PCR陰性，其中2人列為居家隔離、5人列自主管理；牛肉麵店員工3人陰性皆列為居家隔離個案，今天持續進行匡列、採檢及清消等防疫作為。

縣府掌握牛肉麵店實聯制資料25筆，由衛生局逐一通知、發放細胞簡訊通知採檢，並依據感染風險列居家隔離或自主管理。

縣府呼籲，若有與確診者足跡重疊者，可在今天晚間5時至9時及明天上午8時30分至中午12時30分到大千綜合醫院或為恭紀念醫院進行免費PCR採檢，如出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。

苗栗縣長徐耀昌提醒，目前多縣市爆發本土疫情，縣內仍有許多長者尚未接種疫苗，為避免造成社區感染威脅及自身健康，呼籲民眾盡快打疫苗以減少重症，如有疫情或疫苗問題可洽當地衛生所或防疫專線037-722620。（編輯：方沛清）1110329