北市公布確診看護工及雇主足跡 南京、濱江市場等

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台北市一對居住在松山區的外籍看護工及其雇主29日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局晚間公布兩人足跡。（台北市衛生局提供）

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市一對居住在松山區的外籍看護工及其雇主確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局晚間公布兩人足跡，包含南京市場、濱江果菜市場外圍等，且連4天到嘉麗服飾。

台北市衛生局今天晚間公布確診者足跡，印尼籍家庭看護工（案23064）及其40多歲雇主（案23065）曾到過南京市場、濱江果菜市場外圍、巧登髮廊及家樂福超市台北八德店，且從24日到27日都有到松山區嘉麗服飾。

此外，衛生局指出，台北商業大學老師（案23077）曾到過帝都商務會所及台北市立第一殯儀館，而中央流行疫情指揮中心今天表示足跡較多的台灣銀行館前分行懷孕櫃員（案23063）則仍在疫調中。

衛生局說明，已通知相關場域清消，提醒自覺可能接觸確診者的民眾進行自主健康監測。（編輯：張銘坤）1110329