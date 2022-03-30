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疫情76/300

北市某國小舞蹈班外聘老師確診 75名學生快篩

2022/3/30 10:29（3/30 10:42 更新）
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北市中正區某國小30日證實一名外聘舞蹈老師染疫，校方已安排75名學生快篩。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
北市中正區某國小30日證實一名外聘舞蹈老師染疫，校方已安排75名學生快篩。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市再一所校園發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中正區某國小有外聘舞蹈老師染疫，校方表示，這名老師大約與75名學生曾接觸，將先安排學生快篩。

台北市有多所校園傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，繼中山區某高職、中正區某國小附設幼兒園的學生及大安區某國小的老師染疫後，今天再傳出中正區另一所國小有老師確診。

中正區某國小校長證實，確診的是舞蹈班外聘老師，校內共有4個舞蹈班，這名老師曾經與其中3個班接觸過，大約75名學生，且這名老師在其他學校的舞蹈班也有兼課。

不過，這名校長指出，舞蹈班近期才表演過，都有快篩，學生都是陰性，因此目前還沒有停課，且這名老師24日後就未到校，將先安排師生及家長快篩。

台北市副市長蔡炳坤上午出席2022台北兒童月系列活動暨戶外教育安全指引發表記者會前受訪強調，相關狀況都已在掌握中，下午會舉行記者會統一說明。（編輯：方沛清）1110330

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