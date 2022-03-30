彰化染疫夫妻涉足苗栗 首波77人PCR皆陰性

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）彰化縣一對自營商夫妻確診COVID-19，可傳染期內曾到苗栗縣，苗栗縣衛生局匡列48名接觸者並呼籲足跡重疊者接受採檢，截至今天上午共採檢77人，PCR報告皆為陰性。

彰化縣一對自營商夫妻昨天經中央流行疫情指揮中心公告確診，兩人於可傳染期內為參加寵物展南來北往，足跡涉北、中、南多個縣市，其中3月24日曾到苗栗縣後龍鎮台灣花卉生物技術股份有限公司開會，中午到後龍牛師父御膳牛肉麵用餐。

苗栗縣政府衛生局依據感染風險評估後，匡列48名接觸者，其中37人列為居家隔離（苗栗縣29人、外縣市8人）；自主健康管理3人；自我健康監測8人（苗栗縣5人、外縣市3人）；同時掌握餐廳實聯制資料發送簡訊，呼籲足跡重疊者接受採檢。

衛生局今天發布新聞稿指出，包括48名接觸者及昨晚於大千綜合醫院、為恭紀念醫院兩處PCR採檢站採檢29人，截至今天上午8時，77人報告全數呈陰性。

縣府表示，全國本土疫情多點爆發，為守護民眾健康，衛生局針對居家隔離或居家檢疫個案就醫及民眾居家快篩發現陽性時，會依狀況聯繫消防單位護送，導致傳出社區或工作場所有確診個案之不實消息，提醒民眾，確診個案以縣府公告為準，切勿散布假消息，如有不實謠言傳播可依傳染病防治法第63條，最高可處新台幣300萬元罰鍰，或3年以下有期徒刑、拘役。

此外，清明連假將至，縣府呼籲分流祭祖掃墓，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳仁華）1110330