本土疫情56例 基隆群聚增13確診、台中婚宴3例含1軍人

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北30日電）國內今天新增56例COVID-19本土病例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增個案相對較多，以散發為主，已知群聚事件中，以基隆小吃店警局群聚及可能相關增19人為大宗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增163例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為56例本土個案及107例境外移入（53例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。今天新增本土個案為36例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

目前已知群聚事件中，以基隆小吃店警局群聚為大宗、共新增13人，還有6名新通報可能與基隆案有關病例，截至目前該傳播鏈累計68人確診。陳時中表示，昨天有1例基隆安樂區零星個案，為50多歲男（案23126），3月26日全身倦怠、3月28日採檢陽性，據疫調發現，個案曾赴小吃店，因此也算入這起群聚。

大潭電廠群聚新增12人，是已知群聚事件新增病例數次之，陳時中說，個案仍是集中在移工宿舍，曾有大潭電廠染疫員工在可傳染期間曾應徵其他工作，對方應徵人員也染疫（案23262），其兒子、女兒及孩子朋友皆紛紛確診，另外下游包商及包商孩子同學也確診。

高雄化工廠新增1人，為日前公布案22641的弟弟（案23179）居家隔離期間陰性轉陽性個案。陳時中表示，高雄化工廠群聚連續3天，新增個案維持在2例以下，且皆為居家隔離期間陰轉陽病例，研判疫情沒有外擴情況，應該相對穩定。

國內本土疫情在南、北、東部延燒，台東初鹿、卑南群聚今天新增2人，是日前已公布的案23083的同活動場域接觸者（案23265），個案曾參加進香團，已針對同團參與者進行檢驗，同團陰性。

另1名與台東初鹿、卑南群聚有關的案23264，是日前公布個案（案23125）同職場同事，早在3月11日就出現發燒、上呼吸道感染症狀，Ct值31.9，病毒量偏低，與昨天公布的3月14日就出現流鼻水症狀且Ct值高的案23125，皆為可能感染源頭，將進一步釐清。

樹林科技廠新增6人，分別5人皆為同科技廠職員，4人為居家隔離陰轉陽個案，1人職場距離染疫者較遠，列入自主健康管理，因為出現症狀檢驗陽性，將對工作場域繼續擴大匡列採檢。剩餘1名與樹林科技廠相關個案，是科技廠染疫員工（案22698）孫子，為居家隔離陰轉陽。

陳時中表示，樹林科技廠定序今天出爐，為本土未見Omicron的BA.2.3變異株，屬於第22條序列。

中和某公寓群聚新增6名個案，陳時中表示，今天公寓內度沒有新增病例，為昨天公布的公寓確診住戶（案23074）的2名非同住女兒、孫子，洗腎診所主動對病人篩檢發現1名患者及1名陪病者確診。

陳時中表示，這一家出現確診者的洗腎診所將擴大病人及家屬匡列採檢。另外，中和某公寓群聚還有染疫住戶的1名補習班同學確診，及與染疫住戶足跡相關的資優班老師。

新北市三重業務員（案22701）群聚及北市松山家庭群聚各新增1名確診者，陳時中表示，業務員群聚定序出爐，為本土疫情未曾出現過的Omicron的BA.2變異株，屬於第23條序列。

今天新增一起散發的台中婚宴群聚，出現3名確診者，其中2人為台北個案、1人為海軍人員家住在基隆，但平時高雄服役，同袍80多人匡列檢驗陰性，有媒體詢問，如今出現軍人染疫是否暫停教召，陳時中表示，這名個案與教召無關，教召不會停，將持續釐清傳播源頭。

陳時中表示，桃園出現2名獨立個案，為案23258、23275皆為在桃園舞蹈教室老師，但平時偶爾會在台北及宜蘭兼課；新北市也有2名散發個案，分別為居住新北市新店的台北按摩店員工及集中檢疫所員警，員警有定期採檢，3月24日採檢陰性，3月29日陽性，已匡列部分所內人員隔離。（編輯：陳政偉）1110330

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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各縣市停課資訊一覽

教育部統計，截至下午3時，全國共9縣市、17所學校全校或部分班級停課，包括幼兒園1所、國小6校、國中3校、高中職3校、大專4校。

台北市

世新大學1名學生確診，全校31日停止到校上課，改線上教學或補課，4月6日恢復正常上課。

台北市政府表示，共2小學1國中1高職1附幼、393人停課，最晚停課至4月8日。

桃園市

大業國小31日預防性停課1天。

基隆市

南榮國中30日停課，確診個案班級停課10天。



宜蘭縣

羅東國中31日起停課10天。

新竹縣

國立新竹特教學校30日停課，國小部6班級與確診學生同交通車的國、高中生停課10天。

新竹市

關東國小停課至4月10日。

台東縣

永安國小因學生確診停課至4月8日，桃源國小預防性停課至31日。