確診者足跡至國家歌劇院、KTV 中市掌握198接觸者

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台中市衛生局30日表示，有3名確診個案26日曾在台中國家歌劇院VVG餐廳參加婚宴。台中市環保局已派員展開清消作業。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市衛生局今天接獲外縣市通知，有3例本土確診者在3月25、26、27日有台中市活動足跡，Ct值分別在11至20間，相關足跡點掌握接觸者198人，已全面清消。

台中市衛生局今天透過文字稿表示，3名個案為案23266、案23268及案23277，26日在台中市台中國家歌劇院VVG餐廳參加婚宴，婚宴親友來自外縣市者將由當地衛生局追蹤安排PCR採檢。

確診個案在25日、26日及27日在台中市的足跡有林酒店森林百匯自助餐、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞，衛生局持續疫調及執行接觸者匡列中。

衛生局指出，今、明日在澄清醫院中港分院（側門採檢站）、林新醫院（惠中路大門口）、台中醫院（急診篩檢站）開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。（編輯：謝雅竹）1110330