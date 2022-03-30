更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情23/300

高雄樹德科大確診教師北市足跡 曾搭高鐵、赴北商大

2022/3/30 19:55（3/30 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市衛生局30日晚間公布2名高雄樹德科大確診老師的足跡。（台北市政府提供）
台北市衛生局30日晚間公布2名高雄樹德科大確診老師的足跡。（台北市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市衛生局今天晚間公布2名高雄樹德科大確診老師的足跡，包含台北商業大學、台北富驛時尚酒店、帝都商務會所等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天晚間公布2名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的高雄樹德科技大學老師足跡（案23122、23123），包含搭乘高鐵，並在25日到過台北商業大學、台北富驛時尚酒店及帝都商務會所。

衛生局表示，疫調仍在進行中，提醒可能與確診者足跡重疊的民眾進行自主健康監測。

衛生局下午已公布5名個案的足跡，包含台灣銀行館前分行櫃員（案23063）曾搭乘捷運、台鐵，到過源士林粥品信陽店、麥當勞民生三店、大河屋燒肉丼串燒微風北車店。

衛生局指出，新北市汐止區個案（案23023）曾搭乘捷運、台鐵、新北客運藍22路公車、首都客運民權幹線，到過藏壽司南港CITYLINK店、茶聚台北南港店、特力屋南港興華店、滷春秋環球購物中心南港車站店。

衛生局表示，新北市中和區某社區相關個案（案23030、案23184和案23070）曾搭乘捷運，到過全聯福利中心大安泰順店、星辰牛排館、統一超商溫州門市。（編輯：張銘坤）1110330

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
延伸閱讀
免費居家快篩哪裡索取QA一次看 周遭有人確診先別慌左營海軍基地官兵染疫 同袍80人採檢陰性強化特定娛樂場所遶境防疫 健康證明加註打3劑小吃店群聚累計68確診 陳時中：準備在基隆「類普篩」圍堵疫情北市公布確診看護工及雇主足跡 南京、濱江市場等確診者曾赴台北101、天母SOGO 衛生局下午說明聯邦銀行染疫員工丈夫確診 匡列新北14人採檢
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀