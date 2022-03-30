高雄樹德科大確診教師北市足跡 曾搭高鐵、赴北商大

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市衛生局今天晚間公布2名高雄樹德科大確診老師的足跡，包含台北商業大學、台北富驛時尚酒店、帝都商務會所等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天晚間公布2名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的高雄樹德科技大學老師足跡（案23122、23123），包含搭乘高鐵，並在25日到過台北商業大學、台北富驛時尚酒店及帝都商務會所。

衛生局表示，疫調仍在進行中，提醒可能與確診者足跡重疊的民眾進行自主健康監測。

衛生局下午已公布5名個案的足跡，包含台灣銀行館前分行櫃員（案23063）曾搭乘捷運、台鐵，到過源士林粥品信陽店、麥當勞民生三店、大河屋燒肉丼串燒微風北車店。

衛生局指出，新北市汐止區個案（案23023）曾搭乘捷運、台鐵、新北客運藍22路公車、首都客運民權幹線，到過藏壽司南港CITYLINK店、茶聚台北南港店、特力屋南港興華店、滷春秋環球購物中心南港車站店。

衛生局表示，新北市中和區某社區相關個案（案23030、案23184和案23070）曾搭乘捷運，到過全聯福利中心大安泰順店、星辰牛排館、統一超商溫州門市。（編輯：張銘坤）1110330

（台北市政府提供）

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