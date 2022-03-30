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疫情4/300

左營海軍基地官兵染疫 同袍80人採檢陰性

2022/3/30 16:40（3/30 22:29 更新）
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國內疫情持續擴大延燒，海軍艦隊指揮部30日表示，一名官兵28日收假，29日感覺身體不適就醫，PCR檢測結果為陽性，已立即住院隔離。圖為海軍左營基地大門外觀。中央社記者董俊志攝 111年3月30日
國內疫情持續擴大延燒，海軍艦隊指揮部30日表示，一名官兵28日收假，29日感覺身體不適就醫，PCR檢測結果為陽性，已立即住院隔離。圖為海軍左營基地大門外觀。中央社記者董俊志攝 111年3月30日
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（中央社記者游凱翔台北30日電）海軍艦隊指揮部今天表示，一名官兵28日收假後昨天身體不適就醫，PCR檢測結果為陽性，立即住院隔離，目前已完成海軍兵力調整，不影響戰備任務執行；據了解，染疫人員為濟陽級宜陽軍艦官兵。

海軍艦隊指揮部下午發布新聞稿，一名官兵28日收假後昨天身體不適自行就醫，經國軍高雄總醫院左營分院實施核酸檢測（PCR）結果為陽性，立即依地方衛生單位指導實施住院隔離；據了解，染疫人員為濟陽級宜陽軍艦官兵。

艦指部指出，目前已完成兵力調整，不影響戰備任務執行；另外，為了周延防疫，依國防部、中央流行疫情指揮中心及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成疫調、分流、區隔管理及全面消毒作業，同時對密切接觸者實施隔離檢疫及PCR檢測，落實各項防疫作為，維護部隊戰力。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，今天新增一起台中婚宴群聚，有3人確診，其中1人為海軍人員，家住在基隆，但平時高雄服役，同袍80多人匡列檢驗陰性。（編輯：黃國倫）1110330

左營海軍官兵確診 同袍匡列檢驗為陰性

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）在左營海軍基地服役的一名官兵，自基隆住處收假回營後確診COVID-19，被列為基隆個案。高市衛生局表示，軍中同袍均已匡列檢驗為陰性。

高市衛生局今天發布訊息表示，基隆市案23277服役地點在高雄市左營區，根據疫調顯示，23277於28日深夜收假回營報到後，29日出現喉嚨痛、鼻塞、四肢無力症狀而就醫檢驗確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

衛生局表示，23277交通工具為機車，接觸的軍中同袍均已匡列檢驗結果為陰性，目前社區無不特定接觸疫情風險。另衛生局也公布足跡，23277於28日搭乘高鐵0165車次，座位為第4車廂10A，於晚上11時5分抵達高雄。（編輯：謝雅竹）1110330

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