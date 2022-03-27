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本土確診增多 公衛學者：第2劑疫苗保護力漸失效

2022/3/27 16:44
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（中央社記者許秩維台北27日電）國內今天新增83例COVID-19本土個案，台大公衛學者陳秀熙表示，第2劑疫苗保護力失效的民眾自3月中旬漸增，若未即時補上第3劑，就容易形成群聚感染。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉行記者會，公布新增203例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，包括83例本土個案及120例境外移入，本土個案創近9個月新高，包括樹林科技廠、基隆警察、大潭電廠等群聚。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙接受中央社記者訪問時表示，COVID-19疫苗接種約5個月後就會開始失效，已接種第2劑疫苗但保護力逐漸失效的民眾自3月中旬開始增多，由於Omicron傳播力強，民眾又未即時補上第3劑疫苗，就容易形成群聚感染。

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如果要圍堵疫情，陳秀熙坦言，光靠疫調和匡列很困難，戴口罩和維持社交距離阻擋Omicron的效果也有限；而台灣自然感染比率低，群體保護力主要是靠疫苗，即時接種第3劑疫苗以提升保護力，才能避免社區流行。

陳秀熙也建議針對移工群聚進行雙疫調，除了釐清可能的傳染途徑，也應該瞭解移工的疫苗保護力是否失效；另外，也可針對特定族群檢測血清抗體保護力，如果保護力失效又不打疫苗，就要考慮是否重新用公衛措施阻擋，搭配疫調和匡列，才能圍堵疫情在社區流行。（編輯：張芷瑄）1110327

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