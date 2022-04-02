北市增18本土確診分布8行政區 10例感染源待釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北2日電）北市衛生局表示，北市今天新增18例COVID-19本土個案，分布8個行政區，以萬華區4例最多；8例已知感染源，與台中婚宴、基隆某大學、基隆小吃店等有關，另10例還在釐清傳播鏈。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會指出，北市今天新增的18例本土中，萬華區4例，南港區、松山區、北投區、內湖區、大安區、大同區及士林區各2例。

其中8例已知感染源，包括桃園舞蹈教室（萬華區案23769）1例、家戶感染1例（松山區案23773），台中婚宴傳播鏈有關1例（萬華區案23774）、基隆市刑警表揚餐會1例（南港區案23885）、與新北市保齡球館足跡重疊1例（松山區案23850）、基隆某大學群聚2例（萬華區案23851、內湖區案23883）、花蓮旅遊團1例（南港區案23884），其餘10例持續疫調以釐清感染源。

此外，新北個案23987為北市中正區某醫院專責病房護理師，在3月28日的例行採檢中雖為陰性，但4月1日因喉嚨痛自行採檢陽性，Ct值27。

此個案曾與新北確診者的健身房足跡重疊，正在釐清感染源，而此醫院匡列居家隔離4人，連同同病房工作人員29人，採檢結果皆為陰性。

另外，大同區某國小附設幼稚園也有孩子確診，為案23979，未滿10歲，衛生局正在疫調及與學校討論防疫作為。案23979就讀的大同區學校3個班100人，停課到4月11日。

媒體提問，歌手張惠妹（阿妹）昨天的小巨蛋ASMR演唱會，有包廂觀眾脫口罩飲酒，是否開罰。對此，台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，會再釐清主辦單位規定，有違規就罰。

而疫調時不實導致全校停課的某大學生，張惠美說，調查後若當事人確實違規就會開罰。衛生局指出，疫調不實者，將依傳染病防治法第43條第2項，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1110402