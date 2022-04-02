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疫情14/300

宜蘭7確診中6學童舞蹈教室相關 4校停課至10日

2022/4/2 17:40
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭縣政府表示，今天增7名確診者，其中6學童與舞蹈教室傳播鏈有關。受此影響，光復、新生與員山3國小停課到10日，加上日前已停課的羅東國中，縣內已有4校全校停課。

縣府表示，今天新增7名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，比稍早中央流行疫情指揮中心公布的6人，多了1人。在7人之中，有6名學童都與縣內喜姆比舞蹈教室所爆發的疫情有關，分別是新生國小1名，員山國小2名，中山國小1名，光復國小2名。

因新生國小日前就有1名確診學童，因此光復、新生與員山3國小停課10天至10日，加上日前已宣布停課到10日的羅東國中，縣內已有4所學校全校停課。

另1名新增確診者為60多歲的龍德造船廠員工，案23739，日前他搭國光客運返回基隆住家，因得知基隆確診個案數越多，於是自行快篩，結果陽性。衛生局隨即對造船廠員工進行篩檢，共篩檢541人，PCR結果皆為陰性。

此外，宜蘭今天也新增2名來自外縣市的足跡，案23731於3月28日上午9時30分至10時50分，搭乘首都客運從台北市政府轉運站到羅東轉運站，之後前往羅東肉羹番等地，當晚9時至11時，搭乘首都客運從羅東轉運站到台北市政府轉運站。

案23773於3月29日中午12時至下午1時，搭乘首都客運從台北市政府轉運站到礁溪轉運站，之後前往礁溪森林風呂泡湯，並於下午4時29分至4時37分，搭乘台鐵從礁溪火車站到宜蘭火車站，當晚上8時30分至9時30分，搭乘首都客運從宜蘭轉運站到台北市政府轉運站。

宜蘭縣衛生局也指出，在這波疫調中，曾有確診孩童的家長一度疑似謊報孩童的足跡，後續將依法開罰。（編輯：陳政偉）1110402

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