花蓮慈濟院內感染擴大 3住院病人確診
（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮慈濟醫院院內感染持續擴大，再增3人確診，皆為住院病患，其中77歲病患急診病床緊鄰新北確診病童，住院時又傳染給2名病友，院方緊急清空染疫病房，增設專責病房收治。
花蓮慈濟醫院22歲急診部女護理師（案23529）3月31日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，經匡列相關接觸者，陸續找出急診部醫師、護理師染疫，今天再增3名住院病患染疫，院內累計確診人數已達7人。
花蓮縣衛生局長朱家祥下午在花蓮縣流行疫情指揮中心記者會指出，花蓮新增5人確診，其中花蓮慈濟醫院77歲女病患（案23877），經匡列篩檢陽性，院方對同病房27名病患採檢後，61歲男病患（案23880）、50歲女病患（案24022）皆確診。
朱家祥說明，77歲女病患（案23877）3月28日急診就醫，疑因病床鄰近2歲男童（案23740），且由同1名確診護理師（案23629）更換尿布導致染疫。
另外，朱家祥指出，20歲東吳女大生（案23878）3月底休假返鄉，因喉嚨痛、流鼻水、頭痛症狀，4月1日自行快篩陽性、PCR採檢確診；30多歲貨物整理員（案23879），入院陪產前經PCR採檢確診，目前仍在調查感染源。
朱家祥指出，花蓮新增5個案，共匡列55人居家隔離、28人自主健康管理。
列席記者會的花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅指出，依目前感染狀況符合院內感染醫學定義，染疫住院病患皆已轉收治專責病房負壓隔離床，採檢陰性病人則轉至專責病房收治，其餘門診、住院病房照護並無影響。
李毅指出，期間曾出入急診室、染疫病房的醫護人員每天上班前須進行抗原快篩及PCR，抗原陰性才可提供服務。
至於高雄案24017發病前曾於花蓮旅遊，朱家祥指出，足跡遍布花蓮北中南知名小吃店，目前感染源仍在調查中。（編輯：郭諭儒）1110402
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