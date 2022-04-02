外縣市確診個案有台中足跡 市府採檢全面清消

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台中市政府2日接獲北部COVID-19確診者有台中足跡，還有婚宴案新增外縣市2人確診，隨即通知相關人員採檢，並針對確診者足跡點展開全面清消。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中婚宴群聚案擴大，中市府今天接獲北部COVID-19確診者有台中市足跡，還有婚宴案新增外縣市2人確診，隨即通知相關人員採檢，並對確診者足跡點展開全面清消。

台中市衛生局發布新聞稿表示，接獲外縣市通知COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者有台中市足跡後，立即展開疫調。

衛生局指出，其有3名確診者居住於北部，屬親子關係，於3月26日晚上與友人在台中市輕井澤公益店用餐、27日足跡包括東記傻瓜麵、國立自然科學博物館恐龍館及米卡童鋪購買衣物，同行2名友人經PCR採檢為陰性，活動場域工作人員持續匡列並安排採檢。

衛生局表示，還有1名居住北部尚未取得全國案號的確診者，因周遭多人確診，在北部篩檢站採檢後，4月1日獨自開車於傍晚入住台中車站快捷旅店，無旅館以外足跡，個案今天凌晨接獲當地衛生局通知確診，中市衛生局及觀光旅遊局立即安排確診者至醫院隔離治療，並輔導業者清消及匡列工作人員5人安排採檢。

至於台中婚宴群聚案，衛生局統計，到今天上午8時止，VVG婚宴案接觸者共匡列310人，已全數完成採檢，檢驗結果陰性283人、陽性23名、檢驗中4人。

衛生局說，婚宴案傳播鏈新增的2例確診者居住地為北部縣市，除先前已公告的台中足跡點，其中1個案再增1處新足跡點，為3月27日至羽笠食事晚餐，已匡列場域工作人員並安排採檢。

此外，有關昨天新增的2例花蓮醫療機構接觸者，衛生局表示，其中1個案的職場接觸者2人，1人陰性，另1人住彰化縣，由彰化衛生局安排採檢中；另1個案同住家人4名採檢陰性、職場工作者4名陰性、以及其他場所接觸者15名均陰性。

為全面防疫，衛生局指出，市府已於3月31日發出實聯制簡訊約3萬6000筆，市府並啟動社區快篩站，累計篩檢1502人，均為陰性。4月6日前，市府在中港澄清醫院、林新醫院、台中醫院、台中榮總、平等澄清醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院、國軍台中總醫院開設8個社區快篩站，有足跡重疊的市民可安排時間前往篩檢。（編輯：卞金峰）1110402