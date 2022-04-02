北市公布確診足跡 士林官邸、蘋果A13直營店
2022/4/2 16:36（4/2 16:50 更新）
（台北市衛生局提供）
（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市衛生局今天公布COVID-19確診者足跡，除了多站捷運、公車與台鐵，還有士林官邸、遠百信義A13蘋果直營店、新光三越台北站前店、普林思頓高中育達高職部等。
台北市衛生局下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含捷運多站如西門、台北小巨蛋、南勢角、行天宮等，以及226路、22路、1路等公車，台鐵松山站、基隆站等。
還有士林官邸、遠百信義A13蘋果直營店、新光三越台北站前店、普林思頓高中育達高職部，以及多家餐廳、超商、眼科診所等。
衛生局表示，案23599、23631為醫院護理師感染相關；案23294、23732與台中婚宴相關；案23752、23774與新北社區相關；案23773為家戶感染；案23851為基隆學校相關，而案23632、23733、23770感染源不明。（編輯：張芷瑄）1110402
（台北市衛生局提供）
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圖卡中「美聯社文山新光店」經查應為「美廉社文山新光店」。（台北市衛生局提供）
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