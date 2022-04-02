更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情19/300

北市公布確診足跡 士林官邸、蘋果A13直營店

2022/4/2 16:36（4/2 16:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市衛生局今天公布COVID-19確診者足跡，除了多站捷運、公車與台鐵，還有士林官邸、遠百信義A13蘋果直營店、新光三越台北站前店、普林思頓高中育達高職部等。

台北市衛生局下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含捷運多站如西門、台北小巨蛋、南勢角、行天宮等，以及226路、22路、1路等公車，台鐵松山站、基隆站等。

還有士林官邸、遠百信義A13蘋果直營店、新光三越台北站前店、普林思頓高中育達高職部，以及多家餐廳、超商、眼科診所等。

衛生局表示，案23599、23631為醫院護理師感染相關；案23294、23732與台中婚宴相關；案23752、23774與新北社區相關；案23773為家戶感染；案23851為基隆學校相關，而案23632、23733、23770感染源不明。（編輯：張芷瑄）1110402

（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
圖卡中「美聯社文山新光店」經查應為「美廉社文山新光店」。（台北市衛生局提供）
圖卡中「美聯社文山新光店」經查應為「美廉社文山新光店」。（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀