桃園增22例本土分布7條傳播鏈 凡美工作室10例

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園新增22例本土個案，大多為居隔確診，可分成7條傳播鏈，以網購凡美工作室10例最多；明天起增設八德綜合大樓採檢站、平鎮龍岡大操場採檢站。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園今天新增22例本土個案，基本上都是居隔、匡列採檢範圍確診。

鄭文燦表示，22例本土個案分成7條傳播鏈，大潭電廠相關4例、網購凡美工作室10例、新北體育老師相關個案3例、中原大學2例、桃園市警局1例、基隆台灣海洋大學老師餐敘相關1例、舞蹈班相關1例。

鄭文燦表示，大潭電廠相關4例，為廠商中華工程的工區2人、廠商丸紅的工區2人，居隔期間採檢確診；網購凡美工作室10例，包含美術教室2人、親子課程接觸3人、衛理幼兒園3人、確診員工的丈夫2人。

鄭文燦表示，桃園市警局1例，為某警員陪病時採檢確診，但二採陰性，已針對第二警政大樓全面採檢507人、全數陰性；中原大學2例，是在進行宿舍1980人採檢後，發現確診者的室友確診。

鄭文燦表示，新北體育老師相關3例，為壽山高中的體育老師和學生；海洋大學老師餐敘相關1例，為龍舟協會理事長；舞蹈班相關1例，為桃園高中學生，桃園高中其餘學生採檢141人、全數陰性。

鄭文燦表示，由於市府匡列速度快，所以第二層的擴大採檢部分都是陰性；明天起增設八德區綜合大樓採檢站、平鎮區龍岡大操場採檢站，包含已開設的觀音區金湖市民活動中心社區採檢站、中壢區中正公園採檢站，及桃園區中路公園採檢站，共5站供民眾採檢。（編輯：李錫璋）1110402