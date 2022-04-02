1月至今本土個案99.7%輕症 入住集中檢疫所可2人1室

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據統計，今年截至4月1日，1370名本土個案有99.7%屬於輕症或無症狀。圖為民眾在台北車站接種站打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北2日電）據統計，今年截至4月1日，1370名本土個案有99.7%屬於輕症或無症狀；指揮中心指揮官陳時中今天宣布，除持續強化分流，輕症個案住防疫旅館、集中檢疫所將開放2人1室。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增160例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創下今年以來單日新高，其中83例均為無症狀感染。

陳時中表示，今天確診病例雖然比較多，本土傳播鏈也多，但據統計，今年1月1日至4月1日期間，1370名染疫個案有99.7%都是輕症或無症狀，僅3人重症，均為60歲以上高齡族群，其中1名死亡個案為80多歲長者，因此呼籲民眾還是儘速打疫苗。

陳時中說，由於目前收治量能仍夠，輕症個案還是必須異地隔離，無法在家中，但因確診個案較多，將強化輕重症分流以及機場、社區分流，並擴大醫療量能、建立社區防線。

陳時中指出，未來輕症個案將送加強版防疫旅館或加強版集中檢疫所，高齡或中重症個案送醫院；而機場落地採檢陽性個案將送中南部加強版集中檢疫所，社區確診病例則就地收治。

此外，陳時中說，未來無論專責病房、集中檢疫所、加強版防疫旅館，只要場地允許都可2人1室收治，不限家人或同住者。

在擴大醫療量能方面，也將重新開啟專責病房。陳時中指出，未來台北、新北、基隆、桃園的急性一般病床總數500床以上的急救責任醫院，將於3天內恢復開設一般病房5%作為專責病房；台北、新北、基隆、桃園的應變醫院3天內恢復開設急性一般病床總數的20%作為專責病房。

陳時中並指出，未來90%集中檢疫所將改為加強版集中檢疫所；各縣市都應籌設至少50間加強版防疫旅館，並以每萬人口2間為目標。（編輯：陳政偉）1110402

（指揮中心提供）

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