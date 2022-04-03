國民黨立委廖國棟助理確診 接觸者篩檢陰性

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國民黨籍立委廖國棟（前）3日證實有辦公室助理確診，目前已隔離，其他接觸者篩檢陰性。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北3日電）立法院爆出COVID-19確診個案，國民黨立委廖國棟今天證實，有辦公室助理確診，目前已在隔離中，相關接觸者也都依規定進行隔離或自主健康管理，目前接觸者篩檢都呈陰性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情多點爆發，個案連日達三位數，外傳國民黨立委廖國棟辦公室有助理在醫院檢測時呈現陽性，廖國棟今天在接受媒體訪問時，證實有助理確診。

廖國棟表示，目前確診者已在隔離中，而相關接觸者，該隔離、該自主健康管理的，都依照規定辦理，目前其他接觸者篩檢都是陰性。（編輯：楊蘭軒）1110403