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疫情38/300

本土個案再創今年單日新高？ 陳時中下午3時說明

2022/4/3 10:20（4/3 13:33 更新）
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圖為墾丁大街2日晚間湧現大量遊客採人車分流管制，墾丁大街變成徒步區，車輛改行駛大灣路。中央社記者李卉婷攝 111年4月2日
圖為墾丁大街2日晚間湧現大量遊客採人車分流管制，墾丁大街變成徒步區，車輛改行駛大灣路。中央社記者李卉婷攝 111年4月2日
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（中央社記者陳婕翎台北3日電）COVID-19本土疫情多點爆發，個案連日突破雙位數，是否再創今年單日新高受關注，今天疫情指揮中心記者會從例行下午2時延至下午3時舉行，由指揮官陳時中說明最新疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天更新增160例本土病例，遍及全台14縣市，以新北市52例最多；另外，昨天的境外移入病例244例，雙雙創下今年單日新高。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天基隆小吃店群聚新增42例、三峽親友群聚新增17例、新北中和社區新增10例、桃園電商工作室增10例、大潭電廠群聚增7例、台中婚宴增7例、花蓮慈濟醫院與旅行團群聚增6例、高雄化工廠群聚增4例、桃園舞蹈老師增3例、桃園某大學群聚增2例；另有52例感染源待釐清。

據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚病毒序列完全相同，應為同起群聚疫情，但目前沒有個案或足跡等相關，可能桃竹地區有潛在傳播鏈，難以斷定誰先誰後，相關疫情最新疫調將是今天記者會關注焦點之一。

本土疫情延燒，但有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。

全球COVID-19疫情持續延燒，Omicron變異株全新變種XE在國際間引發關注，據指揮中心資料，台灣早於3月18日就在邊境攔截到，是1名自捷克入境旅客，Ct值僅15、病毒量高，但為無症狀個案，XE的傳播力或致病力是否比BA.1及BA.2高，未來還需持續觀察。（編輯：張雅淨）1110403

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