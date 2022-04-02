上海疫情打亂計畫 台人返回工作或改機票陷兩難

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上海的本土疫情嚴峻，封控政策持續，連帶影響台灣人赴上海的計畫。圖為1日自浦東機場入境，並等待送往隔離酒店的旅客。中央社記者吳柏緯上海攝 111年4月2日

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）上海本土疫情嚴峻，祭出嚴格封控措施，連帶影響不少原定返回上海的台灣人行程規劃。有人因為工作不得不按照原定計畫出發；也有人臨時更改機票，將行程延後半個月到一個月。

由於COVID-19本土疫情嚴峻，上海近日祭出封城防疫措施，向來人潮湧動的外灘、南京路步行街及高架道路等，基本空無一人，也不見車流。媒體形容彷彿被按下暫停鍵，為上海城市發展史上首見。

封控措施不只衝擊上海本地，也影響不少台灣人前往上海的安排。

一名在上海金融業工作的許姓民眾，3月底按照原定計畫搭機返回上海，目前正在旅館接受隔離。她接受中央社訪問時坦言，不少身邊的親友都勸她延後出發，然而「政策瞬息變化，若未來幾週上海逐步放寬，屆時再啟程可能反而要在旅館內邊隔離邊工作，不如就趁這時候先出發。」

她也笑說，目前的情形下，在旅館隔離可能相對安全，而且還有穩定的食物供給。

在上海創投領域工作的方姓民眾則告訴中央社，原本認為在台灣就能夠在線上打點一切事務，因此一度打算延後回上海的時間，並暫時請上海的同事協助處理當地業務。不過由於公司臨時出了一些問題，他不得不在這一兩天啟程返回上海。

有些人因為工作而不得不在疫情期間返回上海，然而也有人因為疫情而無法工作，因此決定延後回上海的時間。

在上海經營汽車零件製造的陳姓台商告訴中央社，公司內有多名台灣幹部，原本近日要陸續返回上海，不過由於疫情，因此再三考量後，大多延後原定行程，留在台灣。

陳姓台商說：「有些線上業務、會議在台灣也能處理，至於線下拜訪客戶或外省市出差，在這種情形下即便回到上海也無法處理，不如就先留在台灣，等之後疫情趨緩再評估。」

他也提到，只要移動就會有風險，因此站在公司的立場，也希望他們能晚點回上海。（編輯：楊昇儒）1110402