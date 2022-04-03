孫春蘭赴上海考察疫情 強調堅持動態清零總方針

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京3日報導）上海疫情快速上升，封控導致民怨四起之際，中國國務院副總理孫春蘭2日赴上海，強調要堅持「動態清零」總方針不動搖，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

新華社昨天深夜報導，孫春蘭是從吉林趕赴上海考察疫情防控工作。中國自COVID-19爆發以來，疫情嚴重區，孫春蘭都會代表中央前往督導。

報導說，孫春蘭與上海市委和市政府負責人員交換意見，轉達中共總書記習近平對廣大幹部群眾的關心和慰問。上海市委書記李強出席活動。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，落實黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要強力支持上海防控工作，同心協力盡快打贏這場大仗硬仗。

據報導，孫春蘭聽取國家專家指導組彙報，到上海市疾病預防控制中心調研並主持召開有關專家座談會，實地考察世博展覽中心方艙醫院等地。

她指出，在2500萬人口的特大城市應對Omicron病毒株疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要盡快提升核酸檢測能力，周密組織開展全員核酸篩查。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到「日清日結」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

要「從嚴從緊加強社區管控」，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

上海這一輪疫情，自3月起至今已有逾5萬名本土病例，但絕大多數都是無症狀感染者。根據網路上民眾反映，許多感染者被運往隔離收治點，但出現必須長時間等待，或者睡在水泥地、走道上等情況，且乏人照應；民間質疑「動態清零」政策及要求實行居家隔離的呼聲越來越高。（編輯：曹宇帆）1110403