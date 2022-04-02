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疫情6/300

上海無症狀感者眾多 是否放寬居家隔離成焦點

2022/4/2 11:44（4/2 12:49 更新）
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上海本輪疫情中，以無症狀感染者居多。圖為2日上海浦西封控第二天，平時熱鬧的楊浦區變得冷清，街頭剩下防疫人員。（中新社）
上海本輪疫情中，以無症狀感染者居多。圖為2日上海浦西封控第二天，平時熱鬧的楊浦區變得冷清，街頭剩下防疫人員。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海2日電）上海本輪疫情中，以無症狀感染者居多。曾馳援武漢的上海瑞金醫院副院長陳爾真指出，上海疫情規模比武漢還大，但疾病嚴重性比武漢要低，未來在條件許可下，可能可以居家隔離。

根據中國國家衛生健康委員會官網通報，2日新增2086例本土確診，另有7789例本土無症狀感染者。其中上海市新增本土確診260例以及本土無症狀感染者6051例。

根據人民日報報導，上海的無症狀感染者數量遠超過中國其他省市，上海集中隔離點醫療救治組組長、上海瑞金醫院副院長陳爾真認為，主因是上海大規模主動篩查，很多沒有症狀的感染者被發現。上海依循「早發現、早隔離、早治療原則，上海動作比較快，才有無症狀感染者占比較高這樣一個結果。」

然而他也提到，根據數據顯示，這兩天上海有症狀感染者數量比例上升了一些，主要是在管控人群中的無症狀者，現在出現了症狀。

過去曾馳援武漢，陳爾真認為這次上海的疫情跟當年的武漢相比，在準備上、經驗上要好一些。本次疫情的規模比武漢還要大，但疾病的嚴重性比武漢要低。

面對大量的無症狀感染者，陳爾真坦言確實存在「居家隔離」的可能性。

他表示，看整個疫情情勢發展，如果數量太多的話，是有條件可以居家隔離。當然，要配合居家管控的措施，最關鍵的是個人的依從性問題，「既然是居家隔離，就要按照規範，嚴格管控好自己，不出門了，該做好個人防護措施的要做到位，否則就沒辦法達到阻斷傳播的效果。」

對於居家隔離的可能性，陸媒第一財經引述多位疾病防控專家表示，無症狀者居家隔離現在還無法做到，主要是根據目前的防控方案，無症狀者需要集中隔離醫學觀察。「居家隔離也就意味著很有可能會居家傳染。」

專家也提到，目前仍要想辦法把更多的醫療資源投入重症患者以及高風險人群的監測，比如老年人和有基礎疾病的人群。（編輯：沈朋達）1110402

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