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疫情7/300

中國新增近萬本土病例 上海占三分之二

2022/4/2 10:40（4/2 12:38 更新）
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中國疫情延燒，上海新增260例本土確診以及6051例本土無症狀感染。圖為民眾前往社區篩檢站進行核酸檢測。（中央社檔案照片）
中國疫情延燒，上海新增260例本土確診以及6051例本土無症狀感染。圖為民眾前往社區篩檢站進行核酸檢測。（中央社檔案照片）
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（中央社台北2日電）中國大陸的本土疫情持續，官方今天公布，新增2086例本土確診，另有7789例本土無症狀感染；備受關注的上海市新添260例本土確診以及6051例本土無症狀感染。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，1日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例2129例，其中本土2086例，病例最多的是吉林省的1730例，其次為上海市的260例；另有43例境外移入病例。

當天並報告新增7869例無症狀感染者，其中境外移入80例、本土7789例；本土無症狀以上海市的6051例最多。

上海當局日前以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。3月26日上午5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行封控並進行核酸篩查，昨天（4月1日）解封；昨天起改為對浦西實施封控，展開核酸篩查，預計5日解封。

在封控下，向來人潮湧動的上海外灘、南京路步行街及高架道路等，昨天基本空無一人，也不見車流，媒體形容浦西彷彿被按下暫停鍵，為上海城市發展史上首見。

中國國務院聯防聯控機制昨天指出，中國大陸3月本土病例累計10萬3965例，涉29個省份，其中上海市疫情正處於快速上升階段，已逾3.6萬人染疫，近期感染者數量仍將增加。

截至1日24時，中國大陸現有確診病例2萬7128例（其中重症病例58例），累計治癒出院病例12萬1466例，累計死亡病例4638例，累計報告確診病例15萬3232例。（編輯：周慧盈/ 沈朋達）1110402

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