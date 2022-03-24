上海疫情衝擊生鮮電商 民眾組團自救採購物資

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上海疫情連帶衝擊生鮮電商平台營運，在供不應求的情形下，不少民眾無法在平台上買菜，只好等著附近的商家上門賣菜，或是自行在在微信上籌組「買菜團」。圖為上海一個封閉社區門口，上門賣菜的商家與採購人潮。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月24日

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）上海疫情連帶衝擊生鮮電商平台營運，在供不應求的情形下，平台相繼失靈。不少民眾無法買菜，只好在微信上自組「買菜團」。雖然價格較高，但在疫情之下沒有太多選擇。

上海本土的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進入第三週，不少地區的上海居民仍面臨最低48小時的封閉式管理，如果有確診者足跡，時間更可能拉長至14天。解封之日遙遙無期下，買菜與採購民生必需品也逐漸成為一大難事。

根據香港01、IT時報報導，過去幾日在平台搶菜都是「秒殺」，電商配送時間直至深夜，而究其原因，除了需求大增之外，外送騎手嚴重短缺，加上疫情防控規定下，外省市的菜要送往上海並不容易，進而使供貨嚴重短缺。

報導指出，在疫情防控之下，包含美團、叮咚買菜、盒馬等生鮮電商平台在上海正面臨一場訂單、運力雙雙超出負荷的挑戰。運氣好一點的民眾，可以預先在購物車中添加商品，在限時開放的時段搶到一點所需物品；運氣差的民眾，就只好再尋找下一個機會。

報導中引述一名近日在美團順利搶購到一些生鮮商品的民眾表示，當時送貨時間已延遲7到8小時，原本客服人員向他表示可以協助退訂、退款，他立刻表示「千萬不要，晚點沒事，我就要貨。」

一名住在虹口區的台灣民眾接受中央社訪問時提到，他所住的小區（社區）雖然有預先通知封鎖的時程，讓居民得以預先採買物資，但是在恐慌心理的影響之下，附近不少超市裡的生鮮與民生用品被搶購一空，晚了只好向隅。

他表示，社區封鎖後，偶爾會有業者到社區門口販售一些蔬菜、生鮮或必需品，也有一些業者在微信公眾號或小程序上面賣菜。「不過這類的商品往往都比市價高，雖然不願意，但是在疫情之下也只能接受。」

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另一名住在古北的日本民眾告訴中央社，疫情爆發以來公司宣布採取在家工作政策。「當時曾和朋友到附近的家樂福採購，但是沒有預期封了這麼久，後來也確實遇到物資不足的情形。」

她說，由於遇到這些狀況的日本人不在少數，加上古北的日本人多，後來有些比較熱心的朋友就籌組了微信採購群，並聯繫熟識的超市或賣場協助，才稍稍緩解了物資不足的壓力。「原本群裡只有日本人，後來大家陸續把住在附近的朋友加進來，現在有中國人、韓國人、台灣人等，互相幫忙，度過難關。」（編輯：沈朋達）1110324