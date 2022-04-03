北市衛生局下午說明疫情 黃珊珊：社區多點爆開

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市疫情升溫，昨天新增18例個案中有10例感染源不明，衛生局已宣布今天下午舉行記者會說明最新狀況；副市長黃珊珊則說，社區裡有多點爆開的狀況，仍在統計今天的案例。

國內昨天新增160例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中有18例居住在台北市，當中有10例還在釐清傳播鏈。

黃珊珊今天上午赴艋舺青山宮參拜前被媒體堵訪對疫情表示，每天都有非常多相關通報，之前的案例大多有明確感染源，昨天開始不明感染源的案例逐漸增加，所以社區裡面大概有多點爆開的狀況，現在要盡量快速、確實匡列。

媒體追問今天新增的案例數，黃珊珊說，今天的案例還在統計中。

此外，對於衛福部長陳時中稱防疫將朝著開放的方向邁進，台北市長柯文哲在參拜前接受媒體聯訪表示，到底是共存還是清零要講清楚，一道命令下去如果沒辦法畫SOP、路徑圖，那就是空口說白話。

柯文哲強調，不可能永遠邊境不開放、戴口罩下去，最後還是要共存，但問題是怎麼走到那一步，雖然就算中央不講，台北市還是有辦法處理，不過這還牽涉到跨縣市協調問題，所以還是要中央講清楚。（編輯：張銘坤）1110403