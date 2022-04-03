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台灣祭遊客確診活動喊卡 屏東縣近萬封細胞簡訊籲篩檢

2022/4/3 11:29（4/3 13:52 更新）
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在墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日驚傳有參加者確診，屏東縣政府已發出近萬封細胞簡訊，呼籲盡快前往篩檢。中央社記者李卉婷攝 111年4月3日
在墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日驚傳有參加者確診，屏東縣政府已發出近萬封細胞簡訊，呼籲盡快前往篩檢。中央社記者李卉婷攝 111年4月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）墾丁「台灣祭」今天進入最後一天，但昨晚因參與活動的1名北部遊客確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），活動喊卡。屏東縣政府今天表示，發出近萬封細胞簡訊，呼籲盡快前往篩檢。

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屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭接受媒體聯訪指出，這名北部遊客4月1日及2日都有參加「台灣祭」音樂活動，昨天晚間收到台北工作辦公室通知「同辦公室有人確診」，因此自行購買快篩試劑，發現是陽性，緊急通知主辦單位，立即派專責救護車將他送往醫療院所PCR，最後陽性確診收治。

鄞鳳蘭說，「台灣祭」現場都有落實戴口罩、量測體溫及實聯制，安全起見停辦最後一天的活動。同步發出近萬封的細胞簡訊，呼籲有收到簡訊或是足跡重疊的民眾盡快前往篩檢，目前也運3000份快篩試劑到恆春。（編輯：謝雅竹）1110403

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