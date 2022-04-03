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疫情21/300

台灣祭遊客確診服務台可領快篩 恆春設4處篩檢站

2022/4/3 13:39（4/3 13:51 更新）
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在墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日驚傳有參加者確診，屏東縣政府已發出近萬封細胞簡訊，呼籲盡快前往篩檢。中央社記者李卉婷攝 111年4月3日
在墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日驚傳有參加者確診，屏東縣政府已發出近萬封細胞簡訊，呼籲盡快前往篩檢。中央社記者李卉婷攝 111年4月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）「台灣祭」有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者參加，最後一天活動喊卡。屏東縣政府今天在恆春半島設4處篩檢站，3000組快篩劑運抵墾丁，下午3時在「台灣祭」服務台可領取。

屏東縣長潘孟安今天在臉書 （facebook）發布訊息指出，因應北部確診者4月1日、2日曾參加「台灣祭」，屏東縣政府取消今日演出，同步強化防疫措施，呼籲收到細胞簡訊者，盡速前往就醫。

潘孟安指出，民眾可至恆春南門醫院、恆春基督教醫院、恆春旅遊醫院、恆春衛生所篩檢站採檢，今天下午3時起，在「台灣祭」的服務台發放3000份快篩試劑。如快篩陽性，立即聯繫衛生局安排PCR採檢，聯繫電話為1922或08-7380208。

因應疫情變化，屏東縣長潘孟安今天下午4時進行「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」線上直播記者會說明。（編輯：謝雅竹）1110403

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