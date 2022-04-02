世新大學出現第2例確診 停止到校4/11前線上教學

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世新大學因出現第2例確診病例，全面停止學生到校上課10天，2日起到11日一律改為線上教學。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北2日電）世新大學今天宣布，因出現第2例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，全面停止學生到校上課10天，今天起到4月11日一律改為線上教學。

世新大學於3月31日發布新聞稿指出，校內1名學生經中央流行疫情指揮中心列為COVID-19確診案例，4月8日前該確診學生選修的課程一律停止實體授課，3月31日全校停止到校1天。

4月1日至5日為世新週，師生都無須到校上課；校方原預定4月6日起恢復正常上課（除確診學生選修課程外）。

然而，世新校方今天在網站貼出公告指出，4月1日晚間接獲台北市衛生局通知，原先被匡列居家隔離的一名學生，經醫院採檢確診。

校方依據教育部停課標準，宣布自受通知第2例確診病例的次日（4月2日）起，全面停止學生到校上課10天，所有課程在4月11日（含）前，一律改為線上教學，以符「停課不停學」原則。自4月12日起，恢復到校正常上課。

校方說明，已依政府防疫規定，完成校園清消工作，並持續採行嚴格的防疫措施，因此除前述「停課不停學」的因應作為外，教職員工其他校園勤務不受影響。（編輯：李錫璋）1110402