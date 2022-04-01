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不明傳播鏈20條齊燒 陳時中：防疫層級暫不升級

2022/4/1 15:08（4/1 17:03 更新）
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指揮中心指揮官陳時中1日表示，只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級。（中央社製圖）
指揮中心指揮官陳時中1日表示，只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級。（中央社製圖）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北1日電）國內20條傳播鏈感染源待釐清，指揮中心指揮官陳時中今天表示，只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級，呼籲民眾不要懼怕，也不要獵巫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，今天新增104例本土病例，創下今年新高，確診個案遍及9縣市。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前國內不明傳播鏈雖然很多，但還沒有像去年萬華疫情一樣嚴重，當時單日一度新增700多例確診病例，而且Omicron疫情重症率比去年Alpha還要低，呼籲民眾面對疫情要謹慎小心，但不用恐懼，要快打疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，昨天新增的疫調中，病例有2案無法歸類到先前群聚，各自獨立，分別在桃園及新北，加上今天的桃園電商工作室群聚，共新增3條傳播鏈，另減少2條監測期滿、歸併的傳播鏈，累計感染源待釐清的傳播鏈共20條。

有媒體詢問，因應COVID-19輕症化，民眾是否該調整心態與病毒共存，不應害怕或獵巫。陳時中表示，台灣目前染疫率約1%，雖然還沒到必須和病毒共存的地步，但非常認同不要懼怕、不要獵巫，只要把重症、醫療量能照顧好就能因應疫情，至於防疫層級暫時不考慮升級。

陳時中說，目前採取的公衛手段就是戴口罩、勤洗手、維持社交距離，自主應變也一定要做好，現在很多個案都是染疫個案即時通知朋友採檢，可望加速疫調；民眾若有相關足跡、有症狀也應自主快篩。

基隆小吃店警局群聚因多點、多場域爆發，指揮中心將展開「類普篩」，盼找出潛藏傳播鏈，阻斷疫情。

陳時中表示，基隆小吃店警局群聚今天新增20例，但看來沒有繼續大爆發，今天也會將20萬份家用快篩試劑發放基隆各區公所，並由基隆市規劃類普篩細節，相關計畫將陸續展開。（編輯：屈享平）1110401

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