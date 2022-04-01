疫情升溫指揮中心推池化PCR 10支檢體一起驗加速效率

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北1日電）指揮中心宣布，今天起住院、陪病、高風險醫護例行性採檢可用1:10池化PCR檢驗，提高採檢效率；另外，因應確診個案大增，家人、同住者同時確診，可採2人1室收治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，加強社區篩檢效能迫在眉睫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今天起，住院、陪病、高風險醫護例行性採檢可採用1:10的池化PCR檢驗，也就是將10支檢體放在一起檢驗，若結果為陰性，代表10人都是陰性，若驗出陽性再分別採檢找出陽性個案，可望提高採檢效率。

羅一鈞說，以往單一檢體偵測陽性個案Ct值約介於34至38之間，若採用1:10池化模式仍可正確檢出Ct值介於31至35的陽性患者，除可大幅提升單位時間的可檢驗件數，於大規模篩檢時也能加速陰性個案的排除效率。

不過，他強調，池化模式不可作為臨床診斷，有症狀就醫、入境採檢、防疫旅館居家隔離或居家檢疫採檢通通不適用，這些情況下還是要以傳統方式一支支檢驗。

羅一鈞說，為了避免住院或陪病檢驗者等待過久，也設有但書，若是急診手術、生產或需要緊急住院者，仍可採取傳統單一檢體PCR檢驗。

另外，因應近期確診個案大增，有部分長輩或幼童須住院觀察。羅一鈞今天重申，專責病房收治個案雖以1人1室為原則，但家人、同住者、同行者如均為確診個案得2人1室，以更有效運用專責病床。（編輯：陳政偉）1110401