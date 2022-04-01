台北市掃墓限人數 校外教學畢業旅行暫停至15日

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因應疫情升溫，北市1日宣布清明連假如到室內的塔樓納骨塔，必須分流和人流總量管制。圖為去年台北市民眾到富德公墓靈骨塔祭拜先人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市新增12例COVID-19本土案例，因應清明連假將至，北市塔樓等治喪場地人數管制，4月2日到15日暫停校外教學、畢業旅行、校慶等活動。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲指出，北市新增12例本土病例，其中6例與台中婚宴案有關，分布於萬華區、士林區、中山區、北投區、大安區及內湖區，其中內湖區個案有3個小孩，分別就讀士林區某小學、中山區某幼兒園，採檢皆陰性，學校預防性停課一天。

副市長黃珊珊宣布，因應疫情升溫及民眾可能清明連假有長途移動或活動聚會，管制掃墓活動，如到室內的塔樓納骨塔必須分流和人流總量管制，還要實聯制；治喪時禁止使用吹奏型樂器，且樂隊人數限制5人以下等。

在校園管制方面，4月2至15日校外教學、畢業旅行、跨校大型活動等暫緩舉辦。校園場地開放部分，國小假日開放室外運動場等，室內不開放；國高中職校園室外開放，室內不開放，兒童遊具設施及接觸性運動設施都不開放。

黃珊珊表示，4月15日後再視情況滾動式調整。（編輯：吳協昌）1110401

（台北市政府提供）

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