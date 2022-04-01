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疫情3/300

本土疫情1至3月累計1266例 99.76%無症狀或輕症

2022/4/1 16:19（4/1 17:04 更新）
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國內COVID-19本土病例1月1日至3月31日累計1266例，其中99.76%為無症狀或輕症患者，僅3例中重度以上個案。圖為台北車站接種站醫護人員依序為民眾施打疫苗。中央社記者王飛華攝　111年4月1日
國內COVID-19本土病例1月1日至3月31日累計1266例，其中99.76%為無症狀或輕症患者，僅3例中重度以上個案。圖為台北車站接種站醫護人員依序為民眾施打疫苗。中央社記者王飛華攝　111年4月1日
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北1日電）清明連假將至，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，連假期間務必戴口罩、勤洗手，並要落實實聯制，以快速找出足跡重疊的個案，違者可罰新台幣3000元至1萬5000元。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中公布最新病毒定序結果。

羅一鈞說，3月25日至31日共定序45例境外移入，全數檢出Omicron變異株，入境國以東南亞國家為主，另新增52例本土病例檢出Omicron變異株，沒有新增中重度以上病例。

進一步分析，今年1月1日至3月31日國內累計本土病例共1266例，其中99.76%為無症狀或輕症患者，僅3例中重度以上個案，多集中在高齡族群，其中有1人死亡，致死率僅萬分之8，提醒長輩仍應接種第2劑及第3劑，加強防護力。

清明連假腳步近，指揮中心是否訂定防疫指引。指揮中心指揮官陳時中指出，連假期間，民眾該做什麼事就去做，但口罩要戴好、落實手部衛生，接觸到不特定的人最好保持距離。

指揮中心發言人莊人祥指出，近來看到民眾進出店家時，在實聯制上比較疏忽，呼籲全民落實簡訊實聯制，違者可依「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

陳時中也強調，疫情較嚴重的地點務必加強防護，透過實聯制可快速找出足跡重疊個案採檢，呼籲民眾配合。

在本土群聚方面，彰化監獄今天傳出有確診者足跡。指揮中心發言人莊人祥表示，會針對疫調密切接觸者進行居家隔離，相關人員也會採檢並全面清消，3月31日下午至4月10日也將停辦接見、外送餐飲等活動，審慎面對疫情。（編輯：張芷瑄）1110401

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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