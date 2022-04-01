陳時中：開放方向不變 隔離天數擬再鬆綁

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北1日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，未來擬將隔離天數從10天再往下降，也不排除視疫情採分區鬆綁，持續秉持「經濟防疫模式」邁向開放，盼全民一起穩住疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒多縣市，今天再增104例本土病例創下今年以來新高，累計感染源待釐清傳播鏈達20條。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中強調，在能夠照顧好重症、維持醫療量能的前提下，防疫層級不會升級，也沒有打算調整預防性停課或停課的標準，未來隔離天數也研擬從現行10天再往下降；萬一有特定地區染疫率比較高，可能分區域鬆綁。

至於口罩規定是否加嚴，陳時中說，若發生特殊情形不排除加嚴，但很可能只會少部分微調，盼讓防疫更人性化。

陳時中強調，未來整體會持續秉持「經濟防疫模式」精神，朝著開放的方向邁進，同時努力維持社區安全，盼民眾一起把防疫做好，盡快把這波疫情控制下來。

有醫師認為，基隆實施「類普篩」不如「類升級」。陳時中說，各界意見自有其道理，指揮中心也會持續研究，目前類普篩政策是為圍堵疫情，希望及早找出社區潛藏病例，避免疫情持續擴大。

本土疫情多點爆發，今天104例本土病例就遍及9個縣市。陳時中說，每個傳播鏈各有觀察期，一條至少觀察10天，如果疫情進入社區恐怕要再加10天，都是基本的觀察天數。

歌手張惠妹今天起將接連舉辦10多場演唱會，外界也擔心參與者當中出現確診個案。陳時中說，會讓參與演唱會的民眾知道，有症狀要篩檢或聯絡1922，快篩陽性務必儘速回報，但不會針對參與者啟動電子圍籬或監控措施。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月8日起駕，外界好奇陳時中是否前往視察。陳時中說，廟方有邀請他，但現在很多防疫作為要處理，會看到時情形再決定。（編輯：陳政偉）1110401