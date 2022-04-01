防疫經濟並行 蘇貞昌：要冒一些風險逐步解封

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，外界關注政府防疫政策；行政院長蘇貞昌（中）1日在立法院受訪時說，國家既然採用防疫與經濟並行的新台灣模式，確診數一定會增加，但只要打好疫苗，危險性很低。中央社記者吳家昇攝 111年4月1日

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（中央社記者溫貴香台北1日電）行政院長蘇貞昌今天提出防疫、經濟並行「新台灣模式」，為過正常生活，要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應，不是一成不變。對於疫情升溫是否封城，他表示，目前沒有這樣的規劃。

立法院會上午邀請蘇貞昌率相關部會進行施政總質詢，國民黨立委李貴敏質詢關切解封或封城由誰決定，由行政院長或指揮中心。蘇貞昌表示，指揮官帶領指揮中心相關專業都有專業小組；不過，相關專業小組還需要相關部會支持，由他主持擴大會議。

對於防疫新台灣模式，蘇貞昌表示，經過兩年多的經驗與信心，台灣要逐步解封，漸漸放緩，但不會像有些國家突然大家都把口罩拿下，什麼都不管，結果突然確診大增。

蘇貞昌說，台灣的疫苗現在夠了、醫療資源也相當充足、疫苗覆蓋率還蠻高，不過愈高愈好。另外，為了要盡快過正常生活，所以要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應，不是一成不變。

至於是否可能封城，蘇貞昌表示，目前沒有這樣的規劃，現在沒有到這樣的程度，也沒有到這樣的需要，這就是很科學的。

蘇貞昌說，相關單位分分秒秒隨時掌握，除非疫情突然之間爆發、有什麼情況，也許會有緊急應變措施，不然都是一步一步進行。（編輯：蘇志宗）1110401