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疫情11/300

世衛預測今年疫情演變 最大可能會走向輕症化

2022/3/31 19:15（3/31 20:13 更新）
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WHO 30日說明疫情可能演變，可能性最高的是重症減少。圖為近日上海疫情嚴峻，民眾在社區執行普篩。（中央社檔案照片）
WHO 30日說明疫情可能演變，可能性最高的是重症減少。圖為近日上海疫情嚴峻，民眾在社區執行普篩。（中央社檔案照片）
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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天說明2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的3種可能演變狀況，可能性最高的是重症減少，而最壞情況則是出現毒性更強的新變異株。

COVID-19全球大流行已邁入第3年。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「據我們所知，今年最可能出現的情況是病毒持續演化，但因接種和染疫經歷使大眾免疫力增強，以致感染後的症狀嚴重性逐漸減輕。」

另一方面，比Omicron更危險的「高關注變異株」（variant of concern）也可能即將出現。譚德塞說：「最壞情況是出現一種毒性更強的高傳染性變異株，在這種新的威脅下，大家對抗重症和死亡的保護力，無論是來自疫苗接種或染疫經歷，都將迅速減弱。」

譚德塞指出，一旦出現這種狀況，必須針對現有疫苗進行重大調整，並確保重症風險最高的族群都能接種疫苗。

他說：「至於在第3種、也是最好情況下，可能會出現嚴重性較低的變異病毒，因此民眾也不需要接種追加劑或更新配方的疫苗。」

世衛今天並發布第3版COVID-19戰略預備、準備和應對方案（Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan）。譚德塞稱，希望這是世衛制定的最後一個此類方案。

世衛專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，儘管疫情已邁入第3年，COVID-19病毒「後勁仍強」。

據世衛接獲的通報，截至上週末，全球累計已有4億7900萬人以上確診、逾600萬人死亡。世衛坦言，實際病故人數可能較這項數字高出數倍。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110331


▼世界每百萬人新增確診數與死亡人數
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