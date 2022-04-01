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蘇貞昌：防疫經濟並行 大家打好疫苗危險性很低

2022/4/1 09:33（4/1 11:19 更新）
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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，外界關注政府防疫政策；行政院長蘇貞昌（中）1日在立法院受訪時說，國家既然採用防疫與經濟並行的新台灣模式，確診數一定會增加，但只要打好疫苗，危險性很低。中央社記者吳家昇攝 111年4月1日
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，外界關注政府防疫政策；行政院長蘇貞昌（中）1日在立法院受訪時說，國家既然採用防疫與經濟並行的新台灣模式，確診數一定會增加，但只要打好疫苗，危險性很低。中央社記者吳家昇攝 111年4月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，外界關注政府防疫政策；行政院長蘇貞昌今天受訪說，國家既然採用防疫與經濟並行的新台灣模式，確診數一定會增加，但只要打好疫苗，危險性很低。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，回應清明連假防疫措施是走向緊縮還是鬆綁等問題。

蘇貞昌說，這一次的病毒特性就是都很「輕」，甚至於無症狀，「只要你打好疫苗，都沒有危險」。

蘇貞昌接著表示，國家既然要採用防疫與經濟並行的新台灣模式，確診數一定會增加，但請大家放心，只要打好疫苗，危險性很低；另外，台灣不會像其他國家一樣，突然統統脫下口罩、確診數暴增，台灣現在已經有足夠的醫療資源、藥品，疫苗也充足，請大家打好疫苗，過新生活。

此外，衛生福利部長陳時中3月31日出席小英之友會，透露疾管署副署長羅一鈞深夜向他請假，原因竟然是必須回家洗衣服，已經堆到再不洗就沒衣服穿了，引起各界討論。

蘇貞昌說，有注意到有很多人留言，願意幫羅一鈞洗衣服；他說，自己如果工作壓力很大、心情不好時，回家會和太太一起洗衣服、放烘乾機，一面聊天，這是很好的舒壓方式，「他（羅一鈞）要不要試試看」，而且現在新婚又有很高額的租金補貼，請羅一鈞考慮看看。（編輯：翟思嘉）1110401

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