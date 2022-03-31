陳時中：清明連假可能引發另波疫情 將嚴密監控

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國內COVID-19疫情再起，而清明連假將近，指揮中心指揮官陳時中31日說，連假人潮移動加上聚餐聚會多，確實有引發另波疫情的可能性，指揮中心將嚴密監測。圖為台北車站大廳內旅客拉著行李移動。中央社記者王騰毅攝 111年3月31日

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北31日電）國內COVID-19疫情再起，而清明連假將近，指揮中心指揮官陳時中今天說，連假人潮移動加上聚餐聚會多，確實有引發另波疫情的可能性，指揮中心將嚴密監測。

行政院院長蘇貞昌在行政院聽取衛生福利部「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況及應處報告」，衛福部列出7個疫情重點風險縣市，分別為基隆市（小吃店群聚67例）、新北市（中和社區群聚19例、樹林科技公司群聚30例）、桃園市（大潭電廠職場群聚78例）、台東縣（卑南社區群聚9例）、高雄市（化學公司群聚24例）；另鄰近的新竹縣、台北市也被列入。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上回應，過去向來有做各縣市疫情風險評估，若分析為高風險的縣市，當地衛生局認為醫療量能可能超出負荷，中央可協助調度，是監測的本意。

媒體提問，目前疫情多點爆發，是否與下水道相關。陳時中說，下水道病毒監測定期進行中，目前並無新發現。他強調，下水道是有零星疫情時的落後監測指標，從地下水病毒得知社區感染狀況。

國內連續數天本土病例2位數，台北市長柯文哲表示，台灣還有一週可思考防疫策略究竟要「清零」還是「與病毒共存」。

陳時中說，台灣要選擇清零，或者不檢驗、與病毒共存的形式，還沒到真正決定的時候，畢竟台灣的染疫率約千分之1，相較已經實施與病毒共存國家的染疫率約2成，背景不同、完全無法比，會盡量維持社區安全。

媒體詢問，衛生福利部專家李秉穎主張目前疫情重點是如何解封以及維持合理的小規模流行，重症率不增加維持醫療量能。陳時中說與李秉穎的看法一致，目前採取輕症分流，輕症者盡量送至加強版集中檢疫所，維持醫療量能。

指揮中心統計，昨天疫苗接種5萬8339劑，疫苗人口涵蓋率第1劑83.42%，第2劑78.32%，基礎加強劑0.82%，追加劑49.9%；若以符合追加劑接種間隔人數統計，追加劑接種率約71.25%。

陳時中說，中央與地方都各有方式提高疫苗涵蓋率，先前民眾接種意願相對低，1週僅10多萬人接種，仍呼籲民眾盡快施打。

另媒體詢問兒童接種疫苗議題，陳時中說，經專家討論兒童暫不施打疫苗，後續若有新證據會再請專家提出意見。（編輯：管中維）1110331