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疫情33/300

彭博3月全球防疫韌性排名 挪威第1台灣升至第27

2022/3/31 11:07（3/31 12:15 更新）
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彭博30日公布3月全球防疫韌性排名，台灣進步3名來到第27名。（圖取自彭博網頁bloomberg.com）
彭博30日公布3月全球防疫韌性排名，台灣進步3名來到第27名。（圖取自彭博網頁bloomberg.com）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）彭博今天公布3月全球防疫韌性排名，台灣進步3名來到第27名，挪威在解除所有旅行限制後登上榜首，美國滑落4名掉到第24名，香港爆發最致命疫情，在53個經濟體排名中墊底。

彭博（Bloomberg）報導，儘管全球部分地區新一波Omicron疫情升溫，大多數國家仍推動重啟旅行並鬆綁防疫限制，試圖揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時代。

今年3月，挪威躍居彭博全球防疫韌性排名（Covid Resilience Ranking）榜首。在取消所有旅行限制後，挪威在53個列入評比的經濟體中得到最高分，開放最多條疫苗接種者旅行路線（Vaccinated Travel Routes）且社交限制寬鬆。阿拉伯聯合大公國與愛爾蘭拿下第2、第3名。

美國擺脫第一波Omicron疫情，儘管病例數持續下降，3月的平均單日死亡病例仍超過900例，因此滑落4個名次來到第24名。英國掀起另一波Omicron疫情，感染病例攀升，退步1名來到第10名。

香港3月爆發全球最高的染疫亡占比疫情，排名在53個經濟體中墊底。俄羅斯因為疫苗接種推動速度緩慢，且因為入侵烏克蘭，2022年的國內生產毛額（GDP）成長前景為所有經濟體中最黯淡，3月名次滑落到第52名。

自2020年11月以來，彭博每月公布全球防疫韌性排名，根據11項數據指標列出名次，包括病毒圍堵、健康照護品質、疫苗接種覆蓋率、死亡總數、重啟國際旅行的進展等，勾勒全球主要經濟體如何因應這場一個世代只有一次的威脅。

波蘭開始放寬防疫限制後，在疫苗接種者旅行路線、封鎖嚴重度和社區移動性上分數提升，3月排名進步最多，躍升24個名次至第25名。

馬來西亞Omicron病例創新高，4月前大致上仍不向訪客開放邊境，進度落後迅速重啟邊界的其他經濟體，3月名次下滑最多，退步26個名次至第45名。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110331

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