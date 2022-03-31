類普篩遭疑雙重標準 陳時中：時空完全不一樣
2022/3/31 10:46（3/31 12:12 更新）
圖為因應基隆小吃店衍生警察群聚擴大，所有員警27日全面採檢。（中央社檔案照片）
（中央社記者范正祥台北31日電）基隆疫情尚未收斂受關注，對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布將在基隆實施「類普篩」，引發外界質疑雙標、打臉自己過去說法，陳時中今天指出，這兩個時空完全是不一樣的情況。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」等案，陳時中以衛福部長身分列席，會前回應媒體詢問防疫措施
媒體提問，過去各界於討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19）普篩、快篩爭議時，陳時中曾表達看法，說普篩會有偽陽性、偽陰性的結果，台灣難以承受；而今陳時中宣布將在基隆實施「類普篩」，不免讓外界質疑雙重標準、打臉自己過去說法。
回應媒體對此提問時，陳時中指出，如果前年要做，沒有這些相關東西；如果去年要做，那時候主要都是專業用的快篩，而且精確度也相當不足，大概只有7成；現在則是有家用的快篩，也比較普及，它的準確度也到達9成以上。陳時中說，這兩個時空完全是不一樣的情況。
陳時中表示，現在是擇定社區傳播可能性做試辦計畫，如果成功，將來區域防堵就可以沿用這樣的模式。
媒體也問，會不會覺得現在做「類普篩」有點太晚。對此，陳時中說，整體疫情研判基隆市社區裡面可能有潛藏傳播鏈，所以把它趕快找出來。
陳時中表示，把疫調做好，能夠把社區的案子找出來，是現在最主要的工作目標。（編輯：蘇龍麒）1110331
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀