本土19條傳播鏈最新疫調 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北31日電）疫情升溫，國內累計19條傳播鏈齊燒，其中以基隆小吃店警局群聚尤為嚴重，指揮中心將對基隆展開「類普篩」。指揮中心指揮官陳時中今天下午將召開記者會，說明最新疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有升溫趨勢，仍在監測期且感染源待釐清傳播鏈累計19條，個案分散在全台多個縣市，多數集中在北台灣。

在19條傳播鏈當中，有8個群聚事件染疫人數超過10人，其中又以大潭電廠累計78例最多，基隆小吃店警局群聚累計68人居次，樹林科技廠則有29人染疫、高雄化工廠也有多達24人確診。

值得注意的是，基隆小吃店警局群聚個案足跡涉及八大場所，疫調難度高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午前往基隆了解當地業別群聚樣態，強調此群聚案還未收斂，必須特別提高警覺，疫情走向須觀察2到3天才能掌握。

考量基隆社區可能還有潛藏個案，指揮中心昨晚宣布將針對基隆36萬人展開「類普篩」，將由中央提供家用快篩試劑，基隆市政府協助規劃篩檢對象，陽性個案將依年齡分流安置，檢測工作預計將耗時一週，未來也不排除將「基隆模式」複製到其他縣市圍堵疫情。

因應疫情升溫，指揮中心昨天重申，目前民眾從事運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，都需佩戴口罩。

陳時中下午2時將召開疫情記者會，說明最新疫調及疫情走勢。（編輯：管中維）1110331