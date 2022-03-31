憂基隆疫情增長輩重症 醫籲有感冒症狀者PCR

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北31日電）基隆群聚疫情升溫，指揮中心將展開「類普篩」。衛福部專家、感染科醫師李秉穎認為快篩試劑準確度有限，呼籲基隆民眾如有感冒或呼吸道症狀應做PCR，避免增加老人重症風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，仍在監測期且感染源待釐清傳播鏈累計19條，個案分散在全台多個縣市。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎今天上午接受網路節目訪問時表示，因應疫情輕症化且疫苗涵蓋率提高，許多國家紛紛放棄嚴格的防疫措施、解除邊警管制，國內專家也有共識不再追求「清零」，而是要避免重症、死亡且不影響醫療收治量能，才會決議將入境檢疫從14天縮短至10天。

李秉穎說，根據當時推估，入境檢疫縮短至10天後，約有3%還在潛伏期的患者會進入社區，因此合理解封勢必帶來小規模流行，儘管各界希望和病毒共存，但當染疫個案一多起來又會感到緊張，確實有點矛盾，呼籲民眾未來應漸漸習慣疫情。

現階段目標必須要持續提高疫苗接種率，避免重症跟死亡率，李秉穎解釋，疫苗保護力雖然會隨時間降低，但預防重症的T細胞免疫不受影響，建議民眾還是要把疫苗打好打滿；至於是否打第4劑疫苗，專家會議還沒討論。

值得注意的是，基隆小吃店警局群聚至今累計68人染疫且個案足跡涉及八大場所，疫調難度大增，中央流行疫情指揮中心將發放快篩試劑展開「類普篩」。

李秉穎指出，指揮中心透過「類普篩」是想要盡量將可能染疫、活動力較高的年輕病例先找出來，以免傳染給老人或小孩，但他提醒，家用快篩試劑準確度有限，呼籲基隆地區民眾如果有感冒或呼吸道感染的症狀，還是應接受PCR採檢。

李秉穎說，相較國外大規模群聚都是多達上千人染疫，台灣目前只有數十人，還稱不上是疫情大爆發，但未來是否持續擴大仍有待觀察；他並指出，由於本土疫情升溫，近期專家對於「4月後入境檢疫再縮短至7天」出現意見分歧，未來恐怕得持續嘗試和病毒共存，想要下個月就出國，大概沒這麼快。（編輯：陳仁華）1110331