4/1本土增104例遍及9縣市 境外移入132例

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國內4月1日新增104例COVID-19本土病例。圖為3月31日清潔人員穿戴防護裝備在人流密集的台北車站內大廳加強消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北1日電）國內今天新增104例本土病例遍及9縣市，以新北40例最多；且中和某公寓疑和台東等3群聚有足跡或序列相關，疑為同起傳播鏈；另新增12例感染源待釐清個案，正在疫調中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增104例本土病例，再創今年單日新高，另有132例境外移入病例、沒有死亡個案。

陳時中表示，104例本土病例中，基隆小吃店、中和某公寓、台中婚宴等群聚都新增超過10例個案；今天再增2起群聚事件，分別為花蓮慈濟急診護理師相關增6例、桃園電商群聚增22例，其餘零星病例都正在疫調中。

（指揮中心提供）

陳時中說，基隆小吃店群聚新增21例，主要是原有確診個案延伸到家戶、顧客等，但疫情看來沒有繼續大爆發，未來若社區篩檢落實，可望持續找出潛在傳播來源，此群聚案累計115人染疫。

陳時中指出，新北中和公寓相關群聚新增23例確診，其中18例在社區篩檢站確診，另有部分為家人染疫，目前已將相鄰公寓同樓層住戶移至防疫旅館。

值得注意的是，中和公寓群聚案不僅和台東群聚疫情有關，經疫調也發現和桃園舞蹈教室、彰化寵物店有足跡或序列相關，研判這4條傳播鏈可能有關聯，但要釐清其中關係還需要一些時間。

陳時中指出，桃園今天也有一間電商工作室爆發群聚感染疫情，目前工作人員有7人確診，家屬採檢後也有13人染疫，另有2名接觸者染疫，累計22人染疫，是否跟其他地方群聚有關，還有待進一步釐清。

陳時中說，在花蓮慈濟醫院方面，今天共新增6例確診，其中3例醫護人員、3例為就醫民眾，累計7人染疫；據疫調，染疫個案中有人曾於3月27日參加14人旅遊團，目前這旅遊團疑似也有人確診，但資料還沒送上來。

根據指揮中心統計，104例本土病例以新北市新增40例最多，其餘依序為基隆市20例、桃園市20例、台北市12例、彰化縣4例、花蓮縣3例、台中市2例、高雄市2例、新竹縣1例。

若以群聚案區分，中和某公寓周邊群聚增23例、桃園電商工作室增22例、基隆小吃店群聚增21例、台中婚宴群聚增12例、花蓮慈濟醫院群聚增6例、樹林科技廠增3例、大潭電廠群聚增1例、舞蹈老師群聚增1例、三重業務員群聚增1例、高雄化工廠群聚增2例，其餘12例均在疫調中。（編輯：陳政偉）1110401

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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