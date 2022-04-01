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疫情5/300

4/1本土染疫增逾百例 全台確診者足跡整理一次看

2022/4/1 15:22（4/1 20:56 更新）
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國內COVID-19疫情持續升溫，1日新增104例本土病例，遍及9縣市。圖為台北車站清潔人員在旅客進出閘門處加強消毒。中央社記者王飛華攝　111年4月1日
國內COVID-19疫情持續升溫，1日新增104例本土病例，遍及9縣市。圖為台北車站清潔人員在旅客進出閘門處加強消毒。中央社記者王飛華攝　111年4月1日
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（中央社網站1日電）國內COVID-19疫情持續升溫，今天新增104例本土病例，遍及9縣市，基隆小吃店、中和某公寓、台中婚宴等群聚都新增超過10例個案；另新增12例感染源待釐清個案。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

（基隆市政府提供）
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（基隆市政府提供）
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（基隆市政府提供）
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（基隆市政府提供）

台北市

北市衛生局公布確診者足跡，捷運多站入列，如國父紀念館、古亭、台電大樓、東門、忠孝新生、大安、中山站；還有錢櫃台北SOGO店、內湖Costco、台北市立大學天母校區操場等。

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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（台北市政府提供）
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（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）

新北市

新北市政府表示，今天新增40名COVID-19確診中，3人是主動前往篩檢確認陽性，37人為居隔採檢陽性。7名師生確診的學校將匡列班級後，依規定停課。

新北市府表示，中和景福市民活動中心機動篩檢站，2日上午9時至12時、下午1時至4時，加開服務擴大篩檢，希望確實找出中和公寓群聚案的隱形傳播鏈。

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）

桃園市

桃園市政府今天公布最新疫調足跡共64處，足跡日期範圍從3月18日開始至3月30日，地點包含新光三越、遠百、家樂福等大型百貨及賣場，以及多處超商、餐廳，搭乘客運、公車、台鐵等入列。

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）

新竹縣

（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）

苗栗縣

（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）

台中市

（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）

彰化縣

（彰化縣政府提供）
（彰化縣政府提供）

嘉義縣

（嘉義縣政府提供）
（嘉義縣政府提供）

高雄市

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）

宜蘭縣

（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）

花蓮縣

（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）

金門縣

案23502足跡。（金門縣政府提供）
案23502足跡。（金門縣政府提供）
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