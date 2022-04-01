4/1本土染疫增逾百例 全台確診者足跡整理一次看
2022/4/1 15:22（4/1 20:56 更新）
國內COVID-19疫情持續升溫，1日新增104例本土病例，遍及9縣市。圖為台北車站清潔人員在旅客進出閘門處加強消毒。中央社記者王飛華攝 111年4月1日
（中央社網站1日電）國內COVID-19疫情持續升溫，今天新增104例本土病例，遍及9縣市，基隆小吃店、中和某公寓、台中婚宴等群聚都新增超過10例個案；另新增12例感染源待釐清個案。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
基隆市
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
台北市
北市衛生局公布確診者足跡，捷運多站入列，如國父紀念館、古亭、台電大樓、東門、忠孝新生、大安、中山站；還有錢櫃台北SOGO店、內湖Costco、台北市立大學天母校區操場等。
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
新北市
新北市政府表示，今天新增40名COVID-19確診中，3人是主動前往篩檢確認陽性，37人為居隔採檢陽性。7名師生確診的學校將匡列班級後，依規定停課。
新北市府表示，中和景福市民活動中心機動篩檢站，2日上午9時至12時、下午1時至4時，加開服務擴大篩檢，希望確實找出中和公寓群聚案的隱形傳播鏈。
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
桃園市
桃園市政府今天公布最新疫調足跡共64處，足跡日期範圍從3月18日開始至3月30日，地點包含新光三越、遠百、家樂福等大型百貨及賣場，以及多處超商、餐廳，搭乘客運、公車、台鐵等入列。
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
新竹縣
（新竹縣政府提供）
苗栗縣
（苗栗縣政府提供）
台中市
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
彰化縣
（彰化縣政府提供）
嘉義縣
（嘉義縣政府提供）
高雄市
（高雄市政府提供）
宜蘭縣
（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）
花蓮縣
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
金門縣
案23502足跡。（金門縣政府提供）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀