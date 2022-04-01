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疫情25/300

北市確診者足跡 錢櫃SOGO內湖Costco捷運多站

2022/4/1 17:05（4/1 21:17 更新）
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北市衛生局1日公布確診者足跡。（台北市政府提供）
北市衛生局1日公布確診者足跡。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市衛生局公布確診者足跡，捷運多站入列，如國父紀念館、古亭、台電大樓、東門、忠孝新生、大安、中山站；還有錢櫃台北SOGO店、內湖Costco、台北市立大學天母校區操場等。

台北市衛生局公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，副市長黃珊珊在北市府下午的防疫記者會上也坦言「非常多、各場域都有」，只能先把圖卡秀給大家看，市府也會發細胞簡訊或實聯制通知，請民眾要仔細核對足跡看是否重疊。

這些足跡遍及捷運各站如國父紀念館、古亭、台電大樓、東門、忠孝新生、大安、中山等，以及超市、商圈、餐廳與小吃店、皮膚科診所、超商等。

還有錢櫃台北SOGO店、五分埔商圈、台北市立大學天母校區操場、百齡河濱公園等地。

此外，衛生局表示，北市今天新增的12例本土案中有6例與台中婚宴案有關，分別為案23598、23630、23633、23731、23732及23734。

士林區案23598為30多歲男性，為台中婚宴案23277、23266接觸者，居家隔離採檢確診，Ct值18，持續疫調中。

中山區案23630為30多歲男性，與台中婚宴案23268接觸，居家隔離確診，Ct值24，匡列相關接觸者65人居家隔離，擴大採檢5人。

萬華區案23633為20多歲女性，為台中婚宴案23502的接觸者，採檢PCR陽性確診，無症狀，Ct值18，持續疫調中。

內湖案23732為30多歲女性，3月26日曾至台中婚宴與確診者案23277足跡重疊而被匡列居家隔離，安排採檢PCR陽性確診，Ct值15，無症狀，持續疫調中。

北投案23734為30多歲男性，為台中婚宴案23277接觸者，居家隔離採檢確診，無症狀，Ct值12，持續疫調中。

大安區案23731為20多歲男性，有台中婚宴足跡，3月31日進行接觸者採檢PCR陽性確診，Ct值26，持續疫調中。

內湖區案23599為20多歲女性，3月30日出現發燒、咳嗽、喉嚨癢症狀，31日就醫採檢PCR陽性確診，Ct值16。個案於內湖區某醫院擔任護理師，病房工作人員42人、住院病患8人及病房環境採檢30處，採檢結果皆為陰性，持續疫調，釐清是否為院外感染源。

而其同住友人案23631為20多歲男性，經接觸者採檢PCR陽性確診，Ct值18，於基隆某國小擔任體育教練，已通知基隆市進行校園相關防疫措施。

文山區案23632為20多歲男性，3月31日入院前採檢確診，Ct值22.3。

文山區案23733為20多歲男性，為案23632接觸者，被匡列居家隔離確診，Ct值18.6，無症狀，匡列相關接觸者7人居家隔離，擴大採檢2人，並持續疫調中。

松山區案23735、23736分別為40多歲印尼籍看護及70多歲男性，皆為案23374接觸者，經接觸者採檢陽性確診，Ct值分別為15及21，持續疫調中。（編輯：方沛清）1110401

（台北市政府提供）
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