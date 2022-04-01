桃園公布64處疫調足跡 賣場百貨、大眾運輸入列
2022/4/1 17:05（4/1 21:43 更新）
桃園市政府1日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡共64處，包含新光三越、遠百、家樂福等大型百貨及賣場，以及多處超商、餐廳，搭乘客運、公車、台鐵等入列。
桃園市政府下午公布3大張疫調足跡圖表，涉及19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，共64處足跡，足跡日期範圍從3月18日開始至3月30日。
相關足跡包含遠東百貨桃園店、新光三越桃園站前店、統領廣場誠品、Costco南崁店、愛買桃園店、家樂福經國店等大型百貨賣場；多家7-11、全家便利商店、萊爾富等超商，以及麥當勞、西堤牛排桃園南華店等多家餐廳。
另外，包括搭乘統聯客運168號公車、桃園客運105號公車、桃園客運152號公車、桃園客運5044公車、中壢客運107號公車、台鐵區間車1192車次等大眾運輸工具；還去過美甲美睫、藥局、寵物反斗城、養生會館等場所。
桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：戴光育）1110401
（桃園市政府提供）
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