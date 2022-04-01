高雄化工廠群聚增2例 另2人搭高鐵南下掃墓確診

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高雄市長陳其邁（中）1日表示，高雄再新增2例確診病例，是前鎮化工廠員工家屬，匡列隔離期間確診，沒有社區傳播風險，屬化工廠相關第2波感染；化工廠群聚累計至今共已有26人染疫。中央社記者曾以寧攝 111年4月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高市府指出，今天高雄新增2例COVID-19確診，都是前鎮區化工廠員工家屬在隔離期發病確診，無社區傳播風險。另2人從台北搭高鐵到高雄準備掃墓確診，已隔離所搭乘計程車司機。

高雄市長陳其邁下午召開高市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，高雄今天新增2例確診，都是前鎮區某化工廠員工家屬，在匡列隔離期間確診，沒有社區傳播風險，屬於化工廠群聚相關第2波感染，化工廠群聚至今累計26人染疫。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄今天新增確診的案23647、案23648及3月27日確診的案22848都是化工廠員工案22453的同住家人，23日遭匡列，案23647、案22848都是10多歲未成年，23648為主要照顧者。案23647、案23648昨天出現症狀，採檢確診。

潘炤穎並公布北市2確診個案在高雄的足跡，案23735、案23736在3月30日搭高鐵0651車次第9車廂16A、16B回高雄，原本預計今天要與家人一起掃墓，經台北市通報2人遭匡列。

潘炤穎指出，案23735、案23736昨天漏夜採檢確診，2人CT值低，評估為剛發病，已收治醫院治療。疫調發現2人在高雄有搭乘計乘車，已匡列計程車司機，也會追查高鐵同班次鄰近座位旅客。

潘炤穎表示，高雄昨天有國小生確診（案23493、23494），相關補習班接觸者已全部採檢，包含同班、同時段或不同時段師生，共320人都是陰性。（編輯：戴光育）1110401